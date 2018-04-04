В Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все входящие и выходящие
из Крыма суда. Причем, делаться это будет без каких-либо согласований.
В Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все входящие и выходящие
из Крыма суда. Причем, делаться это будет без каких-либо согласований.
По словам спикера Госпогранслужбы страны
Олега Слободяна, такая мера обусловлена защитой интересов Украины "в рамках
взаимодействия в секторе безопасности и обороны". "Позиция Украины однозначна:
Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка
входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут
реагировать немедленно", – приводит его слова
По поводу ответных мер со стороны Москвы
на подложенную "морскую свинью" Слободян ответил расплывчато. "Что касается
того, что может сделать Россия, – может сделать много чего, но если
сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными
прогнозами", – заявил он.
Ранее сообщалось
о том, что капитан арестованного на Украине российского судна "Норд" Владимир
Горбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму. "Норд" был задержан 25 марта в Азовском море.
Как
писали Dni.Ru, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
подсчитал финансовые потери от строительства и последующего введения в
эксплуатацию моста через Керченский пролив. По его словам, после ввода его в эксплуатацию страна потеряет
миллионы гривен. Также министр посетовал, что российская сторона не
стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы.