В Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все входящие и выходящие из Крыма суда. Причем, делаться это будет без каких-либо согласований.

В Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все входящие и выходящиеиз Крыма суда. Причем, делаться это будет без каких-либо согласований.По словам спикера Госпогранслужбы страныОлега Слободяна, такая мера обусловлена защитой интересов Украины "в рамкахвзаимодействия в секторе безопасности и обороны". "Позиция Украины однозначна:Крым – незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядкавхода и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будутреагировать немедленно", – приводит его словаПо поводу ответных мер со стороны Москвына подложенную "морскую свинью" Слободян ответил расплывчато. "Что касаетсятого, что может сделать Россия, – может сделать много чего, но еслисделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативнымипрогнозами", – заявил он.Ранее сообщалосьо том, что капитан арестованного на Украине российского судна "Норд" ВладимирГорбенко находится в Херсоне в подразделении СБУ по Крыму. "Норд" был задержан 25 марта в Азовском море.Какписали Dni.Ru, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелянподсчитал финансовые потери от строительства и последующего введения вэксплуатацию моста через Керченский пролив. По его словам, после ввода его в эксплуатацию страна потеряетмиллионы гривен. Также министр посетовал, что российская сторона нестала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы.