В Москве прошла презентация книги Нурсултана Назарбаева Эра независимости. Многостраничный труд, написанный от первого лица, позволяет понять суть казахстанской модели развития, логику принятия политических и экономических решений.

В Москве прошла презентация книгиНурсултана Назарбаева "Эра независимости". Многостраничный труд,написанный от первого лица, позволяет понять суть казахстанской моделиразвития, логику принятия политических и экономических решений.В книге президента представленыключевые принципы, механизмы и движущие силы казахстанской модели развития.Назарбаев подробно описывает три волны модернизации, благодаря которым быладемонтирована тоталитарная система и начала строиться рыночная экономика.Повествование ведется от лица активного участника всех описанных историческихсобытий и процессов – главы Казахстана, занимающего этот пост с 1990 года."Эта книга стала системнымотражением пройденного страной пути устойчивого и стабильного развития. Длячитателей будет интересно мнение человека, который стоял у истоков независимогоКазахстана", – отметил, открывая презентацию, заместительисполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан Игорь Рогов.Он напомнил основные историческиевехи развития страны, которые описаны в книге "Эра независимости".Главными достижениями Казахстана Рогов назвал создание собственной моделиэкономики, реформу социальной сферы, совершенствование системы государственногоуправления, укрепление межэтнического единства и повышение роли страны намеждународной арене.Уроженец Казахстана, первыйпрезидент Ингушетии Руслан Аушев уверен в том, что книга НурсултанаНазарбаева послужит хорошим учебником для всех государственных служащих напостсоветском пространстве. По мнению генерала, прошедшего Афганистан,Назарбаев смог спасти свою страну в сложный период распада СССР отмежнациональных конфликтов, через которые прошли практически все республикибывшего Союза. А ведь в Казахстане проживают люди более ста национальностей.Многие руководители напостсоветском пространстве поднимали свой рейтинг на противостоянии одногонарода с другим. Нурсултан Назарбаев пошел по другому пути, создав Ассамблеюнародов Казахстана, которая делегирует представителей всех национальностей впарламент республики.В свою очередь, спецпредставительпрезидента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил,что в наследство от СССР Казахстану остались достижения науки и техники,богатый и высокоинтеллектуальный человеческий потенциал. Президент Казахстанапостроил модель успешного развития уже существующих достижений."Та модернизация, о которойпишет в своей книге Назарбаев, необходима для того, чтобы страна стала ещеболее современной и процветающей. Она необходима для общего блага людей",– отметил экс-министр культуры России.Швыдкой также напомнил, чтоименно Назарбаев был автором идеи евразийского объединения: президентКазахстана сформулировал их в своем выступлении в МГУ имени Ломоносова еще в1994 году. И об этом тоже говорится в книге "Эра независимости".Эту книгу важно прочестьсовременникам Нурсултана Назарбаева. Она интересна с точки зрения пониманиятого, что произошло со всеми нами за последние 27 лет.В своей книге президентКазахстана подробно рассказывает о сложных моментах становления республики, отом, как непросто был выстраивать с нуля отношения на международной арене."Становление внешней политики Казахстана привело к тому, что в этом годустрана поднялась на самую вершину иерархии, она председательствовала в Советебезопасности ООН", – сказал на презентации заместитель министраиностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.Дипломат отметил, что краснойнитью через внешнеполитический раздел книги идут казахстанско-российскиеотношения, которые сегодня являются главным приоритетом Астаны. Глава книги,повествующая о сотрудничестве двух стран, носит символическое название:"Казахстан и Россия. Союзничество, не зависящее от погоды". В нейпростым и доступным языком выражена суть многолетних отношений Москвы и Астаны,указал замминистра.Росийско-казахстанские отношенияэто – константа, которая не меняется в зависимости от конъюнктурныхсоображений.Директор Институтарегиональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина полагает,что президент Казахстана написал свою книгу, опираясь на глубокий анализисторических событий. "В книге выстраиваются важные приоритеты на будущее,и они становятся доминантой успешного развития государства. А это всегдасложный, многоплановый труд", – сказала Ильина.По ее мнению, книга будет важнадля студентов, которые в будущем придут на государственные посты и будутвыстаивать политику взаимодействия России и Казахстана. "Эрунезависимости" Ирина Ильина назвала учебником жизни.Тему отношений России иКазахстана продолжил директор Института мировой экономики и политикиФонда первого президента Республики Казахстан Ержан Салтыбаев."Отношения между нашими странами – это не только география (наша граница –самая длинная сухопутная граница в мире), но и обширные культурные,исторические, демографические связи. Россия и Казахстан – партнеры навека", – отметил Салтыбаев.В книге "Эранезависимости" объединены все компоненты президентского искусствауправления и строительства государства, начиная от формирования идеологическихоснов и заканчивая политикой создания органов местного самоуправления. Помнению директора Института мировой экономики и политики Фонда первогопрезидента, сегодня Казахстан представляет собой эффективное государство, посути построенное с нуля."Это – результат правильного и тщательновыверенного планирования, элементы которого описаны в книге Назарбаева. Мыбудем ждать отклики на нее со стороны россиян, потому что нам важно знать, какказахстанскую модель воспринимают со стороны", – резюмировал Салтыбаев."Благодаря этой книге, мысможем взглянуть на прошлое другими глазами", – сказал президент Международногосоюза юристов Андрей Требков. Он отметил колоссальную ответственность,которую взял на себя президент Казахстана, принимая управление страной 27 летназад. Эта книга должна стать настольной для сотрудников организаций,занимающихся развитием российско-казахстанских отношений.Выход в свет книги Назарбаева"Эра независимости" директор Института законодательства исравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева назвалаважным событием для научного сообщества. "Не так часто есть возможностьдля тех, кто интересуется государственным строительством, из первых уст узнать,как это происходило. Меня поразило сравнение, которое предложил автор в самомначале книги: он сравнил деятельность политика с работой садовника", –сказала Хабриева."Эру независимости" ужесравнивают в Казахстане с энциклопедией жизни. Книга написана доступным языком,легко читается. В ней много образных сравнений, ее читаешь и получаешьлитературно-эстетическое наслаждение", – высказал свое мнение заведующийкафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университетаАнатолий Башмаков. По мнению педагога, в книге переплетаются различныежанры: публицистика, история, летопись.Для президента экономика –главное, она стоит выше политики. Но все же, на первом месте у Назарбаева –человек с его духовными и социальными проблемами.Директор Института региональныхпроблем Дмитрий Журавлев полагает, что книга Назарбаева пошаговопоказывает наиболее эффективный путь государственного развития Казахстана.Кроме того, она является наиболее полным и точным документом новейшей историистраны. "Мы видим картину развертывания масштабного стратегическогозамысла. Замысла осуществившегося, потому что превращение большого региона встрану – важный шаг, который удалось сделать Назарбаеву", – отметилполитолог.Все собравшиеся на презентацииподчеркнули особую историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении иразвитии казахстанской государственности и сошлись во мнении, что "ЭраНезависимости" будет интересна широкому кругу читателей.