Также мужчина заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей

В Костроме организатора игорного бизнеса приговорили к реальному сроку.Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчина незаконно проводил азартные игры в четырех заведениях. Чтобы справиться с бизнесом, он привлек к незаконной деятельности своих четырех знакомых.В клубах он установил игровые автоматы, компьютеры и электронные рулетки. В заведениях даже повесили фотографии нежелательных лиц, в том числе полицейских. Они работали с января по октябрь 2015 года.По решению суда организатор проведет в колонии общего режима 3, 5 года. Также он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.