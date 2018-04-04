Он приостановил работу по иску прокурора

В Костромской области закрыли пожароопасный кинотеатр.Он приостановил работу в городе Чухлома по иску прокурора. В ходе проверки правоохранители обнаружили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. В частности, руководители не обеспечили обработку деревянных конструкций горючих декораций и сценического оформления огнезащитным составом.Для покрытия полов и стен в зале кинотеатра использовали горючие материалы. При этом эвакуационные выходы в здании оказались захламлены, а сам дверь заблокирована.Напомним, что в прошлом году Фонд кино выделил на переоснащение кинотеатра Экран имени М.И. Пуговкина 5 млн рублей.