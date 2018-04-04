Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии считает недопустимым использование в общественных средствах массовой информации, финансируемых государством, материалов российского агентства Sputnik.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии считает недопустимым использование в общественных средствах массовой информации, финансируемых государством, материалов российского агентства Sputnik.Как передает ТАСС, об этом заявили в данном ведомстве, которое следит за деятельностью телеканалов и радиостанций в Латвии.НСЭСМИ сообщил, что с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года фотографии Sputnik на едином новостном портале общественных СМИ республики использовались 393 раза. Снимки данного агентства регулярно использовались на страницах Латвийского телевидения и Латвийского радио в социальных сетях.В связи с этим Национальный совет по электронным СМИ считает, что латвийские общественные средства массовой информации ежедневно расходуют деньги латышских налогоплательщиков на укрепления благосостояния чуждого агентства и популяризацию его бренда в республике.По словам заместителя главы НСЭСМИ Иварса Аболиньша, это не соответствует интересам Латвии, а потому регулятор считает, что дальнейшее использование содержания Sputnik в общественных СМИ недопустимо.