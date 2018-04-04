Столичный метрополитен развивается высокими темпами. Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. Так, в настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки.

Столичный метрополитен развивается высокими темпами. Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. Так, в настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки.Как рассказал глава городского стройкомплекса МаратХуснуллин, проектировщики заняты работой над новыми линиями и продолжением ужеимеющихся веток метро. По его словам, речь идет о нескольких направлениях.Так, на сегодняшний день в разной степени готовностинаходятся проекты отдельных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых радиальныхнаправлений от нее, а также рассматривается перспективна продления существующихрадиусов. "Всего в проработке порядка 180 километров тоннелей", – сообщил Хуснуллин.Он уточнил, что проектирование всех участков Большого кольцаметро должно быть завершено в течение 2018 года. Одновременно идут необходимые проектныеработы по новому отрезку Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, продлениюЛюблинско-Дмитровской ветки до Лианозово и поселка Северный. Такжеразрабатывается документация по ряду других объектов, добавил глава стройкомплекса.В том числе, по его словам, разрабатывается дополнительныймаршрут подземки в деловой центр "Москва-Сити". Речь идет о Рублево-Архангельскойлинии, по которой уже готовится градостроительная документация. Всего вближайшие три года столичные власти планируют построить более 50 станций метрополитена.В стадии активного строительства сейчас находятся несколькобудущих участков московской подземки. На юго-востоке города прокладываетсяКожуховская линия, которая станет 13-й. Работы идут на многих участкахБКЛ, первый из которых уже функционирует.В марте был запущен в эксплуатацию новый отрезок салатовойветки метро до станции "Селигерская". С начала года сданы восемьстанций, сообщил ранее Марат Хуснуллин, добавив, что в планах на 2018-й – открытие24 станций.