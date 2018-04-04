Столичный метрополитен развивается высокими темпами. Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. Так, в настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки.
Столичный метрополитен развивается высокими темпами. Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходом идет работа над техническими деталями будущих линий и станций. Так, в настоящее время в стадии проектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180 километров будущих веток подземки.
Как рассказал глава городского стройкомплекса Марат
Хуснуллин, проектировщики заняты работой над новыми линиями и продолжением уже
имеющихся веток метро. По его словам, речь идет о нескольких направлениях.
Так, на сегодняшний день в разной степени готовности
находятся проекты отдельных участков Большой кольцевой линии (БКЛ) и новых радиальных
направлений от нее, а также рассматривается перспективна продления существующих
радиусов. "Всего в проработке порядка 180 километров тоннелей", – сообщил Хуснуллин.
Он уточнил, что проектирование всех участков Большого кольца
метро должно быть завершено в течение 2018 года. Одновременно идут необходимые проектные
работы по новому отрезку Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, продлению
Люблинско-Дмитровской ветки до Лианозово и поселка Северный. Также
разрабатывается документация по ряду других объектов, добавил глава стройкомплекса.
В том числе, по его словам, разрабатывается дополнительный
маршрут подземки в деловой центр "Москва-Сити". Речь идет о Рублево-Архангельской
линии, по которой уже готовится градостроительная документация. Всего в
ближайшие три года столичные власти планируют построить более 50 станций метрополитена.
В стадии активного строительства сейчас находятся несколько
будущих участков московской подземки. На юго-востоке города прокладывается
Кожуховская линия, которая станет 13-й. Работы идут на многих участках
БКЛ, первый из которых уже функционирует.
В марте был запущен в эксплуатацию новый отрезок салатовой
ветки метро до станции "Селигерская". С начала года сданы восемь
станций, сообщил ранее Марат Хуснуллин, добавив, что в планах на 2018-й – открытие
24 станций.