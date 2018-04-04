Еще двух человек госпитализировали

В результате ДТП в Вязниковском районе погиб 55-летний водитель.Как сообщают в пресс-службе Госавтосинпекции, авария произошла утром в среду, 4 апреля. По предварительным данным, водитель, находясь за рулем автомобиля Lifan-215800, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Largus.В результате водитель отечественной машины скончался на месте происшествия. Второго водителя и женщину-пассажиры LADA госпитализировали с травмами разной степени тяжести.