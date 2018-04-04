Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.