Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-04-2018-v-rossiyu-uprostili-vvoz-nekotoryx-avtomobilej.html" target="_blank">В Россию упростили ввоз некоторых автомобилей</a> - Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
[url=http://33live.ru/novosti/04-04-2018-v-rossiyu-uprostili-vvoz-nekotoryx-avtomobilej.html]В Россию упростили ввоз некоторых автомобилей[/url] - Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.