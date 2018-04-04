Заявительница сообщила, что, находясь в салоне троллейбуса, она увидела, как мужчина похитил кошелек из сумки пожилой женщины...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Сокольники задержали 54-летнего приезжего по подозрению в хищении кошелька из сумки пожилой женщины.В службу «102» с сообщением о краже обратилась женщина. Заявительница сообщила, что, находясь в салоне троллейбуса, она увидела, как мужчина похитил кошелек из сумки пожилой женщины.По горячим следам сотрудники ППСП ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый приезжий.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73