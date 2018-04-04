Дежурные подразделения спасатели для проверки сигнала о пожаре в торговом центре Метро на западе Москвы.

Дежурные подразделения спасатели для проверки сигнала о пожаре в торговом центре "Метро" на западе Москвы.Об этом РИА Новости рассказал представитель столичного главка МЧС РФ.По его словам речь идет о торговом центре "Метро" на улице Рябиновая. Туда уже выехали дежурные пожарные подразделения.Ранее сообщалось, что 4 марта в результате пожара на складе в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы один человек погиб. При тушении пострадали шестеро пожарных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.