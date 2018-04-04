Первые подснежники, карликовые ирисы, эрантисы, крокусы и другие первоцветы распустились на территории Тимирязевской академии.

Первые подснежники, карликовые ирисы, эрантисы, крокусы и другие первоцветы распустились на территории Тимирязевской академии.Ландшафтная композиция, которую облюбовали для себя первоцветы, напоминает альпийский пейзаж. Вечнозеленые декоративные кустарники, растущие на небольших склонах, еще удерживают на своих ветках остатки снега. Но под лучами теплого солнца уже распускаются разноцветные пятна синих, желтых и розовых бутонов. 4 апреля, по сообщениям синоптиков, стало самым теплым днем с начала года в Москве.С удовольствием фотографировали первоцветы, заряжаясь весенним настроением посетители, которые пришли за саженцами плодовых деревьев и овощной рассадой. Сейчас здесь на Пасечной улице можно приобрести огурцы, рассаду томатов, перца, баклажанов, семенной картофель. Также в продаже есть ягодные кустарники и клубника.Одними из первых расцветают хионодоксы, цветки которых похожи на синие колокольчики и состоят из шести лепестков, собранных в кистевидное соцветие, — рассказывает главный агроном лаборатории Вячеслав Маслов. — У нас в альпинарии цветёт Хионодокса Форбса. Это один из видов изящного, низкорослого луковичного растения с прикорневыми листьями.