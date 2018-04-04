Мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из организаций оказать содействие в судебном заседании в рамках дела о банкротстве фирмы за денежное вознаграждение в 1 млн рублей...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего приезжего по подозрению в покушении на мошенничество.Как установили полицейские, мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из организаций оказать содействие в судебном заседании в рамках дела о банкротстве фирмы за денежное вознаграждение в 1 млн рублей. Подозреваемый не намеревался исполнять данных обязательств и не имел возможности их исполнить. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками полиции.Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение не преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29