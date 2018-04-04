В результате столкновения двух транспортных средств один человек погиб, двое пострадали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

4 апреля около 07.05 на автодороге между поселком Никологоры и деревней Симонцево Вязниковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.По предварительной информации, водитель автомобиля «Лифан-215800» житель п. Никологоры 1969 г.р. выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада-Ларгус» под управлением жителя города Вязники 1962 г.р.В результате столкновения от полученных травм водитель автомашины «Лада-Ларгус» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Также пострадали пассажирка «Лада-Ларгус» - жительница г. Вязники 1965 г. р. и водитель автомобиля «Лифан-215800». Пострадавшие госпитализированы ЦРБ г. Вязники.На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.