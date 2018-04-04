По данным регионального Управления МВД, в января текущего 17-летний подросток проник в отечественные автомобили, похитил из них ценное имущество.

В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет «автомобильный» вор. По данным регионального Управления МВД, в января текущего 17-летний подросток проник в отечественные автомобили, похитил из них инструменты, аккумуляторную батарею, одежду и снял колеса. Сумма ущерба превысила 13 000 рублей.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.