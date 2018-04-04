39-летняя приезжая в помещении сауны организовала притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО выявили и ликвидировали притон для занятий проституцией.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Лермонтовский проспект сотрудники полиции задержали подозреваемую в организации притона для занятий проституцией. Установлено, что 39-летняя приезжая в помещении сауны организовала притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение.По данному факту дознавателем УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Также в помещении сауны сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнюю девушку по подозрению в оказании услуг интимного характера. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18