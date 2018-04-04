Стали известны подробности
пожара в торговом центре Персей для детей в Москве на Малой Семеновской
улице. Инцидент прокомментировал управляющей
сетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.
Стали известны подробности
пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве на Малой Семеновской
улице. Инцидент прокомментировал управляющей
сетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.
По словам бизнесмена, возгорание в
детском центре произошло на складе готовой продукции. Он открестился от
трагического происшествия, сообщив, что лишь является лишь арендатором данного
здания.
"Возгорание проходит не у нас. Над нами
еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание
у них… Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мы
только арендуем там", – цитирует Тритенко RNS.
Уже установлена предварительная причина пожара в "Персее
для детей". По данным Telegram-канала Mash, очаг находился в машинном отделении грузового
лифта, где могло произойти короткое замыкание.
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