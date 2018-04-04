Стали известны подробности пожара в торговом центре Персей для детей в Москве на Малой Семеновской улице. Инцидент прокомментировал управляющей сетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.

Стали известны подробностипожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве на Малой Семеновскойулице. Инцидент прокомментировал управляющейсетью одноименных ТЦ Борис Тритенко.По словам бизнесмена, возгорание вдетском центре произошло на складе готовой продукции. Он открестился оттрагического происшествия, сообщив, что лишь является лишь арендатором данногоздания."Возгорание проходит не у нас. Над намиеще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгораниеу них… Мы не являемся собственниками помещения, где произошло возгорание. Мытолько арендуем там", – цитирует Тритенко RNS.Уже установлена предварительная причина пожара в "Персеедля детей". По данным Telegram-канала Mash, очаг находился в машинном отделении грузовоголифта, где могло произойти короткое замыкание.Материал дополняется