Книги были собраны в рамках празднования Международного дня книгодарения.

Сегодня представители общественной организации учащихся «Солнечный город» из владимирской Лингвистической гимназии №23 и сотрудники областной библиотеки для детей и молодёжи подарят книги Асерховской библиотеке Собинского района. Организаторы акции уверены, что эти книги будут особенно интересны ребятам из села Асерхово, так как яркую литературу для них подбирали их ровесники из Владимира.Книги были собраны в рамках празднования Международного дня книгодарения. Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить друг другу хорошие книги и показать, что книга остается ценностью даже в век цифровых технологий.