Руководители региона и военного комиссариата Владимирской области проведут награждение наиболее отличившихся сотрудников и ветеранов военкоматов.

Сегодня во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства состоится торжественное собрание, посвященное 100-летию образования военных комиссариатов России. Руководители региона и военного комиссариата Владимирской области проведут награждение наиболее отличившихся сотрудников и ветеранов военкоматов.В рамках празднования будет работать выставка военно-патриотических клубов, состоится концерт с участием ведущих исполнителей и творческих коллективов региона.