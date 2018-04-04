Так, жители смогу добраться на кладбище
Во Владимире повысилась цена проезда на дополнительных пасхальных автобусах.
На них можно будет добраться до ближайших кладбищ. Как сообщают в пресс-службе администрации, цена по нормативам не может превышать 60 рублей. Однако мэрия смогла договориться с перевозчиками: билет на автобус будет стоить 45-50 рублей (в зависимости от маршрута). Для детей до семи лет он будет бесплатным.
По сравнению с прошлым годом цена выросла на 25 %. В 2017 билеты стоили от 36 до 40 рублей.
Расписание:
1. Площадь Победы – кладбище Улыбышево
с 06.30 до 10.3050 рублей
2. Сквер на ул. 2-я Никольская – кладбище Улыбышево
с 06.30 до 15.3045 рублей
3. Суздальский пр-т, д.5 – кладбище Улыбышево
с 06.30 до 10.3050 рублей
4 ул. Гагарина, д.10 – кладбище Байгуши
с 06.30 до 15.3045 рублей
5. кладбище Улыбышево – кладбище Байгуши
с 07.00 до 15.0045 рублей