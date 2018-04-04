Оно располагалось в доме 36 по улице Нижняя Дуброва. В ходе рейда было изъято 10 игровых аппаратов.

Во Владимире прикрыло подпольное казино. Оно располагалось в доме 36 по улице Нижняя Дуброва. В ходе рейда было изъято 10 игровых аппаратов.Организаторами соблюдались правила конспирации, аппараты находились в рабочем состоянии, в помещении были оборудованы места для работы и отдыха администраторов и сотрудников клуба. Данный факт позволяет предположить, что незаконная игорная деятельность велась в круглосуточном режиме.Материалы проверки переданы прокуратурой в следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.