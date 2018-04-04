В этом году отборы на фестиваль проводились в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Латвии, Белоруссии и Армении, а также в 15 регионов России, от Калининграда до Новосибирска.

7 апреля во Владимире стартует крупнейший в России Международный чемпионат по брейк-дансу «Битва стилей».В этом году отборы на фестиваль проводились в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Латвии, Белоруссии и Армении, а также в 15 регионов России, от Калининграда до Новосибирска.Сильнейшие и самые яркие представители этого танцевального направления приедут во Владимир, чтобы соревноваться за звание чемпиона.Более 1,5 тысячи танцоров, от 5-летних ребят до матёрых мастеров танцпола, продемонстрируют свои возможности.Действо развернется в стенах Арт-Дворца (ул. Северная, 2а). Начало для зрителей в 18:00