Трагедия произошла в сентябре прошлого года

Во Владимире водителя автобуса приговорили к 1,5 годам за смерть пешехода.Напомним, что трагедия произошла 1 сентября прошлого года. Водитель автобуса №21 ехал по левой полосе проезжей части на улице Мира. Он выехал на нерегулируемый переход и сбил мужчину,который вышел из-за троллейбуса. В результате пешеход получил серьезные травмы. В результате мужчина скончался.В ходе расследования правоохранители выяснили, что водитель не предпринял должных мер по обеспечению безопасности движения. Ранее он неоднократно привлекался к административного ответственности. По решению суда мужчина проведет в колонии-поселении 1,5 года.