Полицейскими у подозреваемых изъято более 130 пакетиков со средствами, запрещенными к свободному обороту.
29 марта текущего года в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УМВД России по городу Владимиру на одной из улиц областного центра задержан 28-летней житель города Лакинска. По ранее полученной полицейскими информации молодой человек мог быть причастен к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.
В ходе личного досмотра данная информация нашла своё подтверждение, оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого 70 полимерных пакетиков с неизвестным содержимым. Впоследствии экспертным заключением установлено, что в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP, общей массой 31,63 грамма.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру установлено, что изъятую массу фигурант планировал сбыть на территории области бесконтактным способом, организуя тайники-закладки.
При аналогичных обстоятельствах сотрудниками ОНК городского Управления МВД совместно с сотрудниками Управления Росгвардии был задержан и 23-летней житель областного центра, у которого было обнаружено и изъято 62 полимерных пакетика с характерным содержимым.
Экспертизой подтверждено, что содержимым является синтетическое наркотическое средство, относящееся к группе a-PVP, общей массой 27,25 грамма.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Фигуранты находятся под арестом.
Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам преступной деятельности.