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<a href="http://33live.ru/novosti/04-04-2018-vo-vladimirskoj-oblasti-proverili-bolee-140-obektov-na-predmet-pozharnoj-bezopasnosti.html" target="_blank">Во Владимирской области проверили более 140 объектов на предмет пожарной безопасности</a> - В их числе 73 торговых центра, 2 ночных клуба, 8 кинотеатров, 8 развлекательных центров, 5 муниципальных домов культуры, 4 кафе и ресторана, а также ряд бизнес-центров, гостиниц и баз отдыха.