После событий в Волоколамске у губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева усилена охрана. А девочку в розовом, показавшем главе региона угрожающий
жест, отправляют на экскурсию по свалкам Голландии.
После событий в Волоколамске у губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева усилена охрана. А девочку в розовом, показавшем главе региона угрожающий
жест, отправляют на экскурсию по свалкам Голландии.
В прессе появилась информация о том, что после визита Воробьева
в Волоколамск, где возмущенные граждане забросали его снежками, у губернатора серьезно
усилена охрана. Видимо, безопасности чиновника угрожала на стихийном митинге десятилетняя
девочка в розовом, ставшая интернет-мемом. Она показала главе региона характерный
угрожающий жест – провела пальцем по горлу.
В правительстве региона не смогли подтвердить или
опровергнуть информацию о решении Андрея Воробьева увеличить личную охрану
после угроз жителей Волоколамска, пишет . Тем не менее, издание
первым сообщило о том, что власти Подмосковья озаботились своей охраной.
В частности, через два дня после митинга в Волоколамске было
решено обеспечить защищенность зала заседаний в правительстве Московской
области. Речь идет, в том числе, о технической защите от утечки информации.
Стоимость работ оценивается в 4,7 миллиона рублей.
Другой контракт, заключенный подмосковными властями со
структурами Росгвардии, включает в себя охрану дома правительства в
Красногорске на сумму 190 миллионов рублей. Согласно договору, бойцы Росгвардии
должны выставить 40 круглосуточных постов в самом здании и по его периметру.
Согласно закону "О губернаторе Московской области", за счет
регионального бюджета обеспечивается не только его личная охрана, но и членов
семьи. Сопровождает охрана Воробьева и во время нерабочих визитов в другие
регионы.
Как пишет издание, губернатор не прочь расслабиться и на
своей территории: не так давно правительство Подмосковья заказало через сайт
госзакупок услуги по организации банкетного обслуживания на сумму в 2,23 миллиона
рублей. В списке товаров – блюда японской кухни, виски и коньяк элитных сортов,
водка и мартини.
Тем временем, десятилетняя школьница, ставшая звездой
соцсетей после встречи губернатора с
жителями Волоколамска, отправится вместе с родными в Голландию, заявил в эфире
радиостанции "Говорит Москва" сам Андрей Воробьев. Семью девочки в розовом
глава области решил отправить на местные свалки, чтобы там она познакомилась с технологиями переработки мусора.
"Они едут на экскурсию за наш счет. Вся семья активна
очень. Хорошо, если они посмотрят", – сказал Воробьев.
Стихийный митинг в Волоколамске прошел 21 марта после того,
как несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, вызванное
выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово". К митингующим вышли
глава района и руководитель области. Первый получил от отца отравившегося
ребенка удар по голове, второго закидали снежками.