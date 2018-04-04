После событий в Волоколамске у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева усилена охрана. А девочку в розовом, показавшем главе региона угрожающий жест, отправляют на экскурсию по свалкам Голландии.

После событий в Волоколамске у губернатора ПодмосковьяАндрея Воробьева усилена охрана. А девочку в розовом, показавшем главе региона угрожающийжест, отправляют на экскурсию по свалкам Голландии.В прессе появилась информация о том, что после визита Воробьевав Волоколамск, где возмущенные граждане забросали его снежками, у губернатора серьезноусилена охрана. Видимо, безопасности чиновника угрожала на стихийном митинге десятилетняядевочка в розовом, ставшая интернет-мемом. Она показала главе региона характерныйугрожающий жест – провела пальцем по горлу.В правительстве региона не смогли подтвердить илиопровергнуть информацию о решении Андрея Воробьева увеличить личную охранупосле угроз жителей Волоколамска, пишет . Тем не менее, изданиепервым сообщило о том, что власти Подмосковья озаботились своей охраной.В частности, через два дня после митинга в Волоколамске былорешено обеспечить защищенность зала заседаний в правительстве Московскойобласти. Речь идет, в том числе, о технической защите от утечки информации.Стоимость работ оценивается в 4,7 миллиона рублей.Другой контракт, заключенный подмосковными властями соструктурами Росгвардии, включает в себя охрану дома правительства вКрасногорске на сумму 190 миллионов рублей. Согласно договору, бойцы Росгвардиидолжны выставить 40 круглосуточных постов в самом здании и по его периметру.Согласно закону "О губернаторе Московской области", за счетрегионального бюджета обеспечивается не только его личная охрана, но и членовсемьи. Сопровождает охрана Воробьева и во время нерабочих визитов в другиерегионы.Как пишет издание, губернатор не прочь расслабиться и насвоей территории: не так давно правительство Подмосковья заказало через сайтгосзакупок услуги по организации банкетного обслуживания на сумму в 2,23 миллионарублей. В списке товаров – блюда японской кухни, виски и коньяк элитных сортов,водка и мартини.Тем временем, десятилетняя школьница, ставшая звездойсоцсетей после встречи губернатора сжителями Волоколамска, отправится вместе с родными в Голландию, заявил в эфирерадиостанции "Говорит Москва" сам Андрей Воробьев. Семью девочки в розовомглава области решил отправить на местные свалки, чтобы там она познакомилась с технологиями переработки мусора."Они едут на экскурсию за наш счет. Вся семья активнаочень. Хорошо, если они посмотрят", – сказал Воробьев.Стихийный митинг в Волоколамске прошел 21 марта после того,как несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, вызванноевыбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово". К митингующим вышлиглава района и руководитель области. Первый получил от отца отравившегосяребенка удар по голове, второго закидали снежками.