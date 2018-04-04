Владимировские хлебопёки получили гран-при Всероссийского конкурса за высокое качество продукции.

На Всероссийском Конкурсе «Лучший хлеб России - 2018», итоги которого подвели на 24-й Международной специализированной выставке хлебопекарной и кондитерской промышленности MODERN BAKERY MOSCOW, Гран-при получила продукция Владимирского хлебокомбината - хлеб «Суздальский» и «Овсяный», а еще один хлеб - «Ароматный» - отметили «Малым кубком». Успех наших хлебопеков сопровождался целым фейерверком откликов и поздравлений, в том числе и медийного характера.Внимание постоянных посетителей официального сайта Владимирского хлебокомбината привлек один фотоснимок. На нем -Ууправляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин и его советник Александр Комаров с завоеванными наградами, в компании людей не столько знакомых и не похожих на россиян, особенно если учесть цвет кожи одного из них ...- Да, совершенно верно, - развевает сомнения всех, кто задавался невольным вопросом, увидев эту фотографию, Александр Комаров - Это действительно иностранцы, представители зарубежных компаний: немец Марк Нессбах, американцы Джон Залесски и Рускис Шерима. Они совершенно искренне разделили нашу радость , поскольку в той или иной степени внесли свою лепту в модернизацию нашего хлебокомбината.- Самое главное, - прокомментировал снимок управляющий предприятием Алексея Лялин, - что несмотря на введенные санкции, многие зарубежные компании хотят развивать сотрудничество с Россией, с хлебопекарной отраслью, с Владимирскими хлебокомбинатами. Бизнес и культура - это важнейшие направления деятельности человека, они объединяют народы. И я уверен, что такое взаимодействие, такое сотрудничествопоможет сделать продукцию нашего комбината еще более разнообразной и качественной. Так что - «Все флаги в гости к нам!».Реклама