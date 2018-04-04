Выяснились новые детали ЧП на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейся информации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление из мести.

Выяснились новые детали ЧП на Таганрогскомавиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейсяинформации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление измести.прошлом году мужчина врезался на автомобиле в своего коллегу —юриста завода Сагиля Махмудова. Шульга покинул место аварии, а Махмудовобратился в полицию. В итоге 27 ноября Владислава лишили водительских прав, ион решил отомстить.Уже всередине декабря у ряда сотрудников завода начали появляться симптомы отравлениявысокотоксичным таллием. Пострадали не менее 30 человек. У нихухудшилось зрение и началось выпадение волос, фиксировались жалобы на треморрук, изменение цвета лица, а также сильные боли. У некоторых работниковавиазавода возникло онемение нижних конечностей, передает Life.ru.По подозрениюв организации массового отравления тяжелым металлом задержали ВладиславаШульгу. Следственный комитет России возбудилуголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вредаздоровью".Напомним, 21 мартапроизошло массовое отравление в Волоколамске. Его причиной называют выброс газана мусорном полигоне "Ядрово". В результате случившегося в больницахоказались десятки человек. Горожане собрались на стихийный митинг.Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал,что "Ядрово" доставляет большие неудобства. Он пообещал к 15июня обеспечить "достаточно активную систему дегазации" на полигоне.