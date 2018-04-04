Выяснились новые детали ЧП на Таганрогском
авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейся
информации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление из
мести.
Выяснились новые детали ЧП на Таганрогском
авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейся
информации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление из
мести.
В
прошлом году мужчина врезался на автомобиле в своего коллегу —
юриста завода Сагиля Махмудова. Шульга покинул место аварии, а Махмудов
обратился в полицию. В итоге 27 ноября Владислава лишили водительских прав, и
он решил отомстить.
Уже в
середине декабря у ряда сотрудников завода начали появляться симптомы отравления
высокотоксичным таллием. Пострадали не менее 30 человек. У них
ухудшилось зрение и началось выпадение волос, фиксировались жалобы на тремор
рук, изменение цвета лица, а также сильные боли. У некоторых работников
авиазавода возникло онемение нижних конечностей, передает Life.ru.
По подозрению
в организации массового отравления тяжелым металлом задержали Владислава
Шульгу. Следственный комитет России возбудил
уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью".
Напомним, 21 марта
произошло массовое отравление в Волоколамске. Его причиной называют выброс газа
на мусорном полигоне "Ядрово". В результате случившегося в больницах
оказались десятки человек. Горожане собрались на стихийный митинг.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями признал,
что "Ядрово" доставляет большие неудобства. Он пообещал к 15
июня обеспечить "достаточно активную систему дегазации" на полигоне.