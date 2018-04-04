Актриса Татьяна Васильева
испугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.
Актриса Татьяна Васильева
испугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.
Артист Станислав Садальский
опубликовал в Instagram совместное фото с Татьяной Григорьевной. Артисты позируют
на вокзале города Караганда. Некоторых поклонников ужаснул снимок. Многие
обеспокоились состоянием здоровья звезды.
"А что у васильевой с
лицом, особенно с губами (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Татьяны
очень уставший вид, приятней было бы видеть фото с отдыха, заслужили!", "Вы
кагбудто вчера всю ночь кутили", "Татьяна очень устала, может немного
притормозить", "ведь уже не 30 лет и даже не 50", "Что то замученные вы
какие-то", – комментировали встревоженные пользователи соцсети.
Действительно, Татьяна
Григорьевна кажется отекшей, выделяются мешки под глазами и неестественные покраснения
на лице. Вероятно, плотный гастрольный график не легко дается пожилой артискте. А
возможно, это последствия неудачной пластики или некорректной работы
косметолога.
Добавим, что недавно пластический
хирург Тимур Хайдаров проанализировал фотографии Татьяны Васильевой и сделал
вывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил,
что, скорее всего, Васильевой была проведена круговая подтяжка лица, а также
блефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова,
популярная актриса является постоянным клиентом косметологических клиник.