Актриса Татьяна Васильева испугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.

Актриса Татьяна Васильеваиспугала измученным внешним видом. Горячо любимая 71-летняя исполнительница кажется обессиленной.Артист Станислав Садальскийопубликовал в Instagram совместное фото с Татьяной Григорьевной. Артисты позируютна вокзале города Караганда. Некоторых поклонников ужаснул снимок. Многиеобеспокоились состоянием здоровья звезды."А что у васильевой слицом, особенно с губами (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Татьяныочень уставший вид, приятней было бы видеть фото с отдыха, заслужили!", "Выкагбудто вчера всю ночь кутили", "Татьяна очень устала, может немногопритормозить", "ведь уже не 30 лет и даже не 50", "Что то замученные выкакие-то", – комментировали встревоженные пользователи соцсети.Действительно, ТатьянаГригорьевна кажется отекшей, выделяются мешки под глазами и неестественные покрасненияна лице. Вероятно, плотный гастрольный график не легко дается пожилой артискте. Авозможно, это последствия неудачной пластики или некорректной работыкосметолога.Добавим, что недавно пластическийхирург Тимур Хайдаров проанализировал фотографии Татьяны Васильевой и сделалвывод, что не обошлось без вмешательства скальпеля. Специалист предположил,что, скорее всего, Васильевой была проведена круговая подтяжка лица, а такжеблефаропластика верхних и нижних век. Помимо этого, по словам Хайдарова,популярная актриса является постоянным клиентом косметологических клиник.