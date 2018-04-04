После трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня экспертизу тел пассажиров рейса Саратовских авиалиний, который рухнул в Подмосковье 11 февраля, отодвинут на неопределенный срок. На идентификацию останков жертв авиакатастрофы не хватает специалистов.

После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" экспертизутел пассажиров рейса "Саратовских авиалиний", который рухнул в Подмосковье 11февраля, отодвинут на неопределенный срок. На идентификацию останков жертвавиакатастрофы не хватает специалистов.Родным погибших в первые дни после трагедии обещали, чтогенетическую экспертизу тел проведут максимально быстро. Но они до сих пор немогут похоронить своих близких."Нам сказали, чтопридется ждать еще полгода, а то и год. Но это же невыносимо...", – приводитслова Анны Толмасовой, потерявшей в авиакатастрофе дочь Дарью, "Московскийкомсомолец". Тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедиипо частям – по мере опознания останков.Толмасовы хотели поехатьна место крушения самолета всей семьей, но их отговорили. Материал дляДНК-исследований они сдавали в родном Новосибирске. По словам Анны, тогдаследователь сказал ей, что на всю процедуру опознания уйдет максимум тримесяца. Однако прошло уже 50 дней, а даже половина останков еще не опознаны.Женщина собирается на новыйприем к следователю 9 апреля. Но, со слов потерявших в этой трагедии родственниковмосквичей, с которыми Толмасовы держат связь, в следственном комитете им сообщили,что ждать выдачи тел придется еще как минимум несколько месяцев, а то и год.Анна написала петициюпрезиденту России Владимиру Путину. На данный момент ее подписали семь тысяччеловек. Она просит увеличить количество сотрудников, задействованных в работахпо идентификации останков жертв рейса в Орск. "Ведь девять специалистов настоль сложную идентификацию – это очень мало. Неужели в такой большой странекак Россия нельзя найти еще несколько десятков экспертов, которые быподключились к этой процедуре?" – говорит женщина.На днях родственникамжертв авиакатастрофы и вовсе сказали, что из-за пожара в "Зимней вишне" ихэкспертизу отодвинут на неопределенный срок. "Я понимаю, там погибли дети, тамтрагедия. Но и у нас погибли родные. И из-за не менее страшной трагедии. Ни дайБог случится еще одна беда – и мы вообще уйдем на третий план?.. Меня дажемладший сын на днях спросил: "мама, почему о "Зимней вишне" так долго говорят,а о нашей трагедии поговорили первые двое суток, а потом забыли?", – поделилась Анна Толмасова.Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.