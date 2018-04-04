После трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня экспертизу
тел пассажиров рейса Саратовских авиалиний, который рухнул в Подмосковье 11
февраля, отодвинут на неопределенный срок. На идентификацию останков жертв
авиакатастрофы не хватает специалистов.
После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" экспертизу
тел пассажиров рейса "Саратовских авиалиний", который рухнул в Подмосковье 11
февраля, отодвинут на неопределенный срок. На идентификацию останков жертв
авиакатастрофы не хватает специалистов.
Родным погибших в первые дни после трагедии обещали, что
генетическую экспертизу тел проведут максимально быстро. Но они до сих пор не
могут похоронить своих близких.
"Нам сказали, что
придется ждать еще полгода, а то и год. Но это же невыносимо...", – приводит
слова Анны Толмасовой, потерявшей в авиакатастрофе дочь Дарью, "Московский
комсомолец". Тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии
по частям – по мере опознания останков.
Толмасовы хотели поехать
на место крушения самолета всей семьей, но их отговорили. Материал для
ДНК-исследований они сдавали в родном Новосибирске. По словам Анны, тогда
следователь сказал ей, что на всю процедуру опознания уйдет максимум три
месяца. Однако прошло уже 50 дней, а даже половина останков еще не опознаны.
Женщина собирается на новый
прием к следователю 9 апреля. Но, со слов потерявших в этой трагедии родственников
москвичей, с которыми Толмасовы держат связь, в следственном комитете им сообщили,
что ждать выдачи тел придется еще как минимум несколько месяцев, а то и год.
Анна написала петицию
президенту России Владимиру Путину. На данный момент ее подписали семь тысяч
человек. Она просит увеличить количество сотрудников, задействованных в работах
по идентификации останков жертв рейса в Орск. "Ведь девять специалистов на
столь сложную идентификацию – это очень мало. Неужели в такой большой стране
как Россия нельзя найти еще несколько десятков экспертов, которые бы
подключились к этой процедуре?" – говорит женщина.
На днях родственникам
жертв авиакатастрофы и вовсе сказали, что из-за пожара в "Зимней вишне" их
экспертизу отодвинут на неопределенный срок. "Я понимаю, там погибли дети, там
трагедия. Но и у нас погибли родные. И из-за не менее страшной трагедии. Ни дай
Бог случится еще одна беда – и мы вообще уйдем на третий план?.. Меня даже
младший сын на днях спросил: "мама, почему о "Зимней вишне" так долго говорят,
а о нашей трагедии поговорили первые двое суток, а потом забыли?", – поделилась Анна Толмасова.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.