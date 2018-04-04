Молодой человек похищал имущество из автомобилей, а так же демонтировал колеса.

Следственным отделением ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Юрьев-Польского. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении серии краж из автомобилей.Установлено, что в середине января текущего 17-летний житель районного центра проник в отечественные автомобили, принадлежащие двум местным жителям, и похитил из них инструменты, аккумуляторную батарею, одежду, а так же снял колеса. Сумма ущерба превысила 13 000 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и место нахождения подозреваемого, который был задержан.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), переданы в суд для рассмотрения по существу.