Бренд GP в лице компании «А Зет», являющейся его лицензиатом, совместно с оператором оптовой торговли METRO и Национальной экологической компанией (НЭК) запускает новую экологическую инициативу. В рамках проекта в торговых центрах METRO будет установлен 91 контейнер для сбора использованных батареек.

Контейнеры стандартной вместимости (70–80 кг) позволят покупателям удобно и безопасно сдавать отработанные элементы питания. В 2025 году компания «А Зет», за счет новых контейнеров, планирует собрать на 4-8 тонн больше использованных батареек и аккумуляторов. Адреса новых пунктов сбора будут добавлены на карту на сайте GP, что облегчит их поиск.Это не первый проект, в котором GP и НЭК объединяют усилия для повышения осведомленности о правильной утилизации батареек и аккумуляторов. Собранные батарейки будут отправляться на завод в Ярославскую область, где их сортируют и утилизируют с извлечением полезных ресурсов для последующей переработки.Почему правильная утилизация батареек так важна?Батарейки содержат множество химических элементов, таких как литий, никель, кадмий, ртуть и другие. При неправильной утилизации эти вещества могут попасть в почву и воду, загрязняя окружающую среду и нанося вред экосистемам. Правильная утилизация позволяет предотвратить загрязнение и сохранить природу для будущих поколений.Переработка батареек и аккумуляторов позволяет извлечь ценные материалы, которые могут быть использованы повторно:• Литий применяется в производстве новых батареек и аккумуляторов, а также в фармацевтике и медицине.• Никель используется в металлургической промышленности для производства сплавов и нержавеющей стали.• Железо находит применение в строительстве и производстве различных изделий.• Цинк применяется в производстве резиновых изделий и в сельском хозяйстве как удобрение.Инициатива направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической ответственности среди потребителей. Компания «А Зет» призывает всех присоединиться к проекту и собирать использованные батарейки и аккумуляторы в специальные контейнеры, чтобы далее их отправили на переработку. Вместе мы можем сделать мир чище и безопаснее!