С 24 по 26 апреля на базе оборонно-спортивного лагеря Авангард в Волгоградской области состоится патриотический форум Родина Победы!.

С 24 по 26 апреля на базе оборонно-спортивного лагеря Авангард в Волгоградской области состоится патриотический форум Родина Победы!. Он приурочен к годовщине в Великой Отечественной войне и станет площадкой для обсуждения идей патриотизма, исторической памяти и культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Работа форума будет организована по трем направлениям. Память поколений – поддержка инициатив по сохранению исторической памяти и популяризации исторического наследия. Защитники Отечества – обмен лучшими практиками патриотического воспитания детей и молодежи. Добро во имя Родины – обсуждение роли добровольчества в развитии страны, – говорится в сообщении.Напомним, в апреле в городе-герое также пройдет международный форум, посвященный защите исторической памяти, организованный под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В мероприятии примут участие парламентарии двух стран, представители СНГ и других государств.