Громкая история, произошедшая в ноябре 2023 года, получила свое завершение. Тогда 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний подельник попытались ограбить банк ВТБ с учебными гранатами и

Громкая история, произошедшая в ноябре 2023 года, получила свое завершение. Тогда 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний подельник попытались ограбить банк ВТБ с учебными гранатами и страйкбольным пистолетом. Неизвестные лица, а точнее мошенники, удаленно организовали преступную группу. В нее вошли Надежда и Анатолий. До этого они не были знакомы. По указанию организатора, к налету на банк