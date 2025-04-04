36-летнюю ковровчанку, которая разложила по Александрову 18 закладок, скорее всего, надолго лишат свободы, еще и штраф дадут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Все началось,

36-летнюю ковровчанку, которая разложила по Александрову 18 закладок, скорее всего, надолго лишат свободы, еще и штраф дадут. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Все началось, когда ранее судимая ковровчанка, надеясь подзаработать, с помощью «Вотсапа» связывалась с неизвестным следствию лицом, которое отправляло ей координаты с тайниками в Александрове. Женщина забирала расфасованный метадон и раскладывала в