Волонтеры из подмосковной Дубны разработали усовершенствованную версию наземного дрона для использования в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Волонтеры из подмосковной Дубны разработали усовершенствованную версию наземного дрона для использования в зоне СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.В сообщенииговорится, что гусеничная платформа развивает скорость до 15 км/ч пригрузоподъемности 200 кг и имеет радиус действия 2 км. Особенностью разработкистала улучшенная подвеска, обеспечивающая плавность хода.«Роботизированнаяплатформа уже на следующей неделе отправится на СВО. Ее ждут в отряде «Ирбис»,где служит наш земляк»,– рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.В течениетрех с половиной месяцев волонтеры поисково-спасательного отряда"Дубна" вели разработку, согласовывая параметры с военнослужащими.Устройство может использоваться для транспортировки грузов, эвакуации раненых ивыполнения боевых задач.Сообщается,что первый образец уже прошел испытания и на следующей неделе будет отправлен вотряд "Ирбис", где служит уроженец Дубны.По словамвоенных, подобные платформы уже доказали свою эффективность на передовой.