Пострадавшие обратились в Роспотребнадзор.

Два жителя Владимирской области обратились в Роспотребнадзор после того, как индивидуальный предприниматель не выполнил свои обязательства по доставке мебели. Оба покупателя внесли крупные предоплаты за кухонные уголки и гарнитур, но товар не был доставлен в установленные сроки.Первый клиент заплатил 43 100 рублей за два кухонных уголка, а второй - 59 760 рублей за гарнитур. Не дождавшись поставки, они попросили помочь Роспотребнадзора в судебном разбирательстве.Суд удовлетворил требования потребителей, расторгнув договора и обязав продавца вернуть все уплаченные средства, возместить неустойку и моральный вред. Общая сумма взыскания составила 167 887 рублей 50 копеек по первому делу и 267 318 рублей 60 копеек по второму.