Им выплатили пособие только на двоих детей.

Владимирская прокуратура вмешалась в отказ в выплате пособия многодетной семье и восстановила их права. Фонд пенсионного и социального страхования обязали выплачивать ежемесячное пособие за рождение и воспитание ребенка.Проверка показала, что семья из троих детей столкнулась с проблемами из-за «технической ошибки» при подаче заявления через «Госуслуги». Им выплатили пособие только на двоих детей. Повторные обращения были отклонены из-за якобы превышения лимита доходов.После иска прокурора суд удовлетворил требования, и решение Фонда оспорить было отклонено. Многодетная семья теперь получает положенное пособие.