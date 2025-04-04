Лидером антирейтинга стал Кольчугинский район.

В 47 садовых товариществах Владимирской области новый дачный сезон стартовал с проблемами по оплате электроэнергии. Общая сумма задолженности СНТ перед «Энергосбытом Волга» превышает 31 миллион рублей.Лидером антирейтинга стал Кольчугинский район с долгом в 15,6 миллиона рублей, следом идут Александровский с 4,8 миллиона и Петушинский район с 3,5 миллиона рублей.Компания «Энергосбыт Волга» призывает клиентов своевременно оплачивать счета, чтобы избежать негативных последствий и ограничений поставок электроэнергии. Согласно законодательству, невыполнение обязательств по оплате может привести к ответственности.