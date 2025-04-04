Сроки завершения ремонта определят после окончания первого этапа.

В городе Владимир совсем скоро должен начатьсяремонт Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Как сообщили в пресс-службе администрации, работы стартуют при благоприятных погодных условиях. Об этом пишет . Ремонт пройдет в несколько этапов: рабочие восстановят участок фасада в 77 квадратных метров, а также парапет длиной 41 метр, а после приведут в порядок кровлю и внутренние помещения. Пока неизвестно, сколько это будет стоит.Сроки завершения ремонта определят после окончания первого этапа.Ранее отделение «Народного фронта» сообщило о критическом состоянии здания, построенного в 1985 году, где обнаружены течи в крыше.