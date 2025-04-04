В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 15 регионов России

Сегодня, 4 апреля, с 11:00 утра во дворце спорта «Лидер» Владимира проходит межрегиональный турнир по самбо, приуроченный к 80-летию Великой Победы и посвященный памяти основателя владимирской спортивной школы олимпийского резерва Евгения Чичваркина.В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 15 регионов России. Турнир станет очередным подтверждением уважения к выдающемуся мастеру спорта СССР и заслуженному тренеру, который воспитал ряд чемпионов мира и Европы.Напомним, ранее мы писали, что