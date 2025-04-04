В память об основателе Владимирской спортшколы олимпийского резерва Евгении Чичваркине во Владимире проходит турнир по самбо. Он стартовал сегодня, 4 апреля, во дворце спорта «Лидер». В этом

В память об основателе Владимирской спортшколы олимпийского резерва Евгении Чичваркине во Владимире проходит турнир по самбо. Он стартовал сегодня, 4 апреля, во дворце спорта «Лидер». В этом году соревнования также приурочены к юбилею Победы. В областной центр приехали 120 спортсменов из 15 регионов страны. Вход для зрителей – свободный. Из пресс-релиза правительства области Этот турнир