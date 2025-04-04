Фестиваль снайперів в Америці. Танцює дівчина на сцені, грає класна музика. Тут вистріл. З дівчини падає халатік. Встає ковбой, здмухує дим з кольта і так гордо: ""Джо Блек, Техас, Професіонал."" Дівчина продовжує танцювати в купальніку. Знову вистріл. В дівчини падає ліфчік. Встає амбал в поліцейській формі, ховає дезл в кабуру:""Майкл Стар, Канада, Професіонал"". Дівчина продавжує танцювати. Ба-бах. Дівчина падає замертво. Встає дядко, ховає обріз за запазуху: ""Микола Поросенко, Західна Україна, Любітєль.""
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