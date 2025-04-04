Змеи греются на солнышке на тропинке.

Во Владимирской области начали просыпаться змеи. Об этом сообщили рыбаки в паблике «Подслушано Честных Рыбаков | Владимир». Ужи были замечены в районе ТЭЦ на берегу реки Клязьма.Один из очевидцев поделился, что змеи греются на солнышке на тропинке. Он отметил, что хорошо, что это не гадюки, так как ранее слышал, что в этом районе ужи и гадюки не обитают вместе. Однако в лесу, где он собирал грибы, ему приходилось видеть и тех, и других.Напомним, ранее мы писали, что