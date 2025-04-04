Владимирец решил поиметь с работы хоть что-то, кроме зарплаты. Выбор пал на световые ловушки для насекомых. «Пригодятся на даче», – подумал мужчина. Как сам владимирец позже рассказал

Владимирец решил поиметь с работы хоть что-то, кроме зарплаты. Выбор пал на световые ловушки для насекомых. «Пригодятся на даче», – подумал мужчина. Как сам владимирец позже рассказал правоохранителям, он заметил на работе складированные ловушки для насекомых. Сотрудник решил, что они никому не нужны. Фигурант захотел забрать их себе, чтобы в дальнейшем установить на даче. Для