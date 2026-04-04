В ночь на 4 апреля неизвестные прошлись по пешеходной улице Георгиевской и повредили 17 плафонов уличного освещения. Об этом сообщили в администрации города. Служба содержания наружного освещения муниципального Центра управления городскими дорогами оперативно выехала на место. Бригады уже приступили к восстановительным работам, чтобы в кратчайшие сроки заменить разбитое имущество и вернуть полноценное освещение на улицу.