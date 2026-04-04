К изестной рок-звезде после концерта подходит мужик. Представляется
поклонником и спрашивает:
- Скажите, вы такой известный, а чего у вас залы-то полупустые?
- Как полупустые? Да билетов на мои концерты продают в два раза больше, чем зал вместить может. И перекупщики еще по 200 долларов перед концертом билеты перепродают.
- Ну хорошо. А вот пластинок ваших в магазинах чего-то никогда не бывает...
- Как не бывает? Да я самый продаваемый певец в стране! у меня уже два
золотых и три платиновых диска + пиратские копии на каждом углу! Какой же вы поклонник, если так невнимательны!
- Да я, в общем-то, не совсем поклонник. Я из налоговой...
