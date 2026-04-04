На видеоконференции с представителями районных подразделений по кадровым вопросам начальник областного УВД, генерал-майор полиции Игорь Белецкий официально представил нового руководителя МО МВД России «Гусь-Хрустальный». Им стал подполковник полиции Андрей Крылов, который ранее занимал должность заместителя начальника — начальника полиции.Игорь Белецкий охарактеризовал Андрея Крылова как опытного и достойного офицера. Его карьера в правоохранительных органах началась более двух десятилетий назад в УВД города Гусь-Хрустальный, где он начинал с должности младшего оперуполномоченного уголовного розыска. Генерал-майор выразил уверенность, что назначение Андрея Крылова положительно скажется на внутреннем климате в коллективе и повысит уровень безопасности в районе, а также гарантировал ему необходимую поддержку.Андрей Анатольевич Крылов родился в Гусь-Хрустальном районе. Он окончил Владимирский юридический институт по специальности «юриспруденция». В органах внутренних дел начал службу в 2004 году в должности младшего оперуполномоченного уголовного розыска. До назначения на текущую должность он занимал руководящие позиции в различных подразделениях полиции. С 2025 года он работал заместителем начальника МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в должности начальника полиции.