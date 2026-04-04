Владимир потерял значимую фигуру в культурной жизни. На 87-м году ушла из жизни Жанна Давидовна Иоффе, долгие годы возглавлявшая городской Дворец культуры. Её называли архитектором культурной жизни Владимира.Жанна Иоффе внесла значительный вклад в развитие культуры региона. Почти три десятилетия Жанна Давидовна руководила главным культурным учреждением областного центра. Благодаря её усилиям были реализованы масштабные творческие инициативы и воспитаны многие поколения деятелей искусства.Жанна Давидовна создавала и внедряла новые форматы мероприятий. Её спектакли, мюзиклы и театрализованные шоу стали яркими событиями, которые запомнились многим поколениям горожан.Высокий профессионализм и вклад Жанны Давидовны в развитие культуры были отмечены званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Её деятельность получила признание и на федеральном уровне.Администрация Владимира и культурное сообщество выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.