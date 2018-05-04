Участковые уполномоченные полиции в районе Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в фиктивной постановке на учет 45 иностранных граждан...

Участковые уполномоченные полиции в районе Бирюлево Восточное задержали подозреваемого в фиктивной постановке на учет 45 иностранных граждан.В ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное установили, что 59-летний мужчина за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в одном из домов на Липецкой улице, 45 приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22