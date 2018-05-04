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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-a-vse-li-majskie-ukazy-vypolneny.html" target="_blank">А все ли майские указы выполнены?</a> - А всё ли сделано? Перед очередной инаугурацией Президента регионы спешат отчитаться, как исполняются его майские Указы шестилетней давности. Написаны они были для того, чтобы жить стало лучше. Здесь и повышение зарплаты бюджетникам, и обеспечение местами в детских садах, и выделение многодетным земельных участков под жилищное строительство. Как выполняются майские указы во Владимирской области, и насколько отчёты чиновников совпадают с действительностью? вице-губернатора области слушал Александр Инин.