Российский сторожевой корабль Аметист задержал украинское судно ЯМК-0041 недалеко от мыса Тарханкут, что в Крыму. Пограничники уверены, что рыбаки незаконно ловили камбалу в экономической зоне РФ. Браконьеры уже доставлены на полуостров, у них изъяли несколько километров сетей.

Российский сторожевой корабль "Аметист" задержал украинское судно "ЯМК-0041" недалеко от мыса Тарханкут, что в Крыму. Пограничники уверены, что рыбаки незаконно ловили камбалу в экономической зоне РФ. Браконьеры уже доставлены на полуостров, у них изъяли несколько километров сетей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местное отделение ФСБ.Украинским силовикам известно, что "ЯМК-0041" задержан. Они изучают ситуацию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы Незалежной.В конце апреля погрануправление ФСБ РФ опубликовало статистику урона, который наносят украинские браконьеры экосистеме Черного моря. Только с начала этого года в их сетях погибло не менее 70 дельфинов. И это только те случаи, о которых рассказывают местные жители. Они же предоставляют фотографии, где на трупах животных видны следы от сетей, а также колотые и резаные раны. Все факты указывают на то, что украинские браконьеры промышляют в запрещенных районах, где проходят пути миграции черноморских афалин, белобочек и азовок, уверены в ФСБ.Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд". Сначала экипаж несколько дней держали в нечеловеческих условиях: без воды и еды, на судне, трюмы которого наполнены гниющей рыбой. В итоге на членов команды наложили штраф, а капитану грозит до 5 лет тюрьмы.